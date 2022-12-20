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В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)

Экономика Материалы 20 декабря 2022 14:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственного таможенного комитета, Общественного совета при Агентстве и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана состоялись общественные обсуждения на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, бизнес-ассоциаций и предприниматели.

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В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)
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