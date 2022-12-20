В Азербайджане продлевается срок освобождения от таможенной пошлины ввоза ряда товаров

БАКУ /Trend/ - Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины товаров, ввозимых юридическими лицами-резидентами промышленных или технологических парков в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон "О таможенном тарифе", которое обсуждалось сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект подготовлен с целью установления освобождения от таможенных пошлин на ввоз техники, технологического оборудования, импортируемых в надлежащем порядке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами промышленных или технологических парков, с увеличением на 3 года с даты регистрации резидента в указанных парках, на срок 10 лет.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)