Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе - ноябре 2022 года составил 4,436 миллиона долларов, или 0,08 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе – ноябре 2022 года сократился на 29,54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (6,296 миллиона долларов).

Доля Таджикистана в общем товарообороте Азербайджана в январе – ноябре 2022 года составила 0,01 процента.

Таджикский импорт из Азербайджана в январе - ноябре 2022 года составил 4,333 миллиона долларов, что на 29,87 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (6,179 миллиона долларов).

Таджикский экспорт в Азербайджан в январе - ноябре 2022 года составил 102,87 тысячи долларов, что на 12,17 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (117,12 тысячи долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 36,335 миллиарда долларов, что на 16,536 миллиарда долларов превышает показатель января - ноября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73,82 процента против 65,54 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,471 миллиарда долларов, или на 23,74 процента - с 10,409 миллиарда до 12,881 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 26,17 процента против 34,46 процента годом ранее.

В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем на 14,064 миллиарда долларов, или более чем вдвое - до 23,454 миллиарда долларов против 9,389 миллиарда долларов в январе - ноябре 2021 года.