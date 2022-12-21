Товарооборот Азербайджана со странами Европы за год вырос вдвое

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе – ноябре 2022 года превысил 26,229 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 53,29 процента, сообщает Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Товарооборот Азербайджана со странами Европы:

Январь-ноябрь 2022 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес Импорт (тыс, $) Удельный вес Германия 585884,51 2,42% 580972,56 28,20% Австрия 90665,52 0,38% 69905,57 3,39% Бельгия 10499,02 0,04% 59825,86 2,90% Болгария 291983,41 1,21% 30327,94 1,47% Чехия 724592,40 3,00% 54362,32 2,64% Дания 251,53 0,00% 20369,29 0,99% Эстония 1949,82 0,01% 6552,34 0,32% Финляндия 476,06 0,00% 126577,21 6,14% Франция 50183,07 0,21% 201192,88 9,77% Хорватия 952396,70 3,94% 11404,00 0,55% Ирландия 399888,40 1,65% 23651,30 1,15% Испания 846997,20 3,50% 84005,23 4,08% Швеция 18679,51 0,08% 45261,91 2,20% Италия 17430151,26 72,11% 294102,98 14,28% Кипр 8663,55 0,04% 2124,19 0,10% Латвия 26855,33 0,11% 16449,41 0,80% Литва 6365,55 0,03% 22582,34 1,10% Люксембург 67390,43 0,28% 5179,50 0,25% Венгрия 1883,83 0,01% 38916,45 1,89% Мальта 22002,02 0,09% 160,80 0,01% Нидерланды 125777,30 0,52% 94399,64 4,58% Польша 19514,00 0,08% 104233,90 5,06% Португалия 742732,51 3,07% 11741,69 0,57% Румыния 386635,50 1,60% 67342,96 3,27% Словакия 266,34 0,00% 47750,39 2,32% Словения 1162,32 0,00% 20380,02 0,99% Греция 1356138,79 5,61% 20078,80 0,97% Всего 24169985,89 100% 2059851,50 100%

В январе – ноябре 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 95,42 процента, или на 12,807 миллиарда долларов в годовом исчислении.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 36,335 миллиарда долларов, что на 16,536 миллиарда долларов превышает показатель января - ноября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73,82 процента против 65,54 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,471 миллиарда долларов, или на 23,74 процента - с 10,409 миллиарда до 12,881 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 26,17 процента против 34,46 процента годом ранее.

В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем на 14,064 миллиарда долларов, или более чем вдвое - до 23,454 миллиарда долларов против 9,389 миллиарда долларов в январе - ноябре 2021 года.