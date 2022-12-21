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Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)

Экономика Материалы 21 декабря 2022 09:55 (UTC +04:00)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана начал программу актуарного развития с целью формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Центробанк.

Программа реализуется при поддержке Фонда Турецкого Страхового института (TSEV) и местных специалистов, и продлится 15 месяцев. Его участникам наряду с теоретическими знаниями предоставлена возможность пройти практику в страховом секторе.

В сообщении отмечается, что 19 декабря в ЦБА состоялась встреча с 90 участниками, получившими право на участие в программе актуарного развития.

На встрече участникам были подробно разъяснены цели и требования программы, даны рекомендации, необходимые для успешного участия в программе.

Было отмечено, что лицам, успешно завершившим программу, будут предоставлены возможности для продолжения трудовой деятельности по соответствующей профессии в страховом секторе.

"Центральный банк Азербайджана продолжает свою широкомасштабную стратегическую деятельность с целью устойчивого развития страхового сектора. Одним из проектов, реализуемых в этом направлении в интенсивной форме, является проект расширения кадрового потенциала страховщиков. В рамках данного проекта, который служит повышению профессиональных знаний и навыков сотрудников страховых компаний, а также лиц, желающих работать в этом секторе, организуются программы обучения на международном уровне по различным профессиональным категориям в сфере страхования. Развитие актуарной сферы, которая играет важную роль в измерении финансовой устойчивости страховых компаний, входит в число приоритетов ЦБА", - говорится в сообщении.

Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития (ФОТО)
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