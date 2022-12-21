Строительство отелей на освобожденных землях Азербайджана поспособствует росту числа туристов - Гюнай Саглам

БАКУ /Trend/ - Строительство отелей на освобожденных землях страны поспособствует росту числа туристов.

Об этом сказала в среду Trend главный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

"В настоящее время строится один отель в Агдаме и два в Шуше. Естественно, что после того, как в этих местах будет обеспечена инфраструктура и безопасность, будет большой поток туристов. Разумеется, планы в этом направлении касаются не только строительства гостиниц, но и создания различных видов туристских продуктов с применением комплексного системного подхода к комфорту. На современном этапе идет интенсивная работа над туристическим потенциалом Карабаха. Строительство отелей - это также открытие новых рабочих мест. Все это окажет положительное влияние на экономику", - сказала Гюнай Саглам.

По ее словам, богатый туристический потенциал страны сосредоточен в различных регионах страны, а также в столице Баку.

"Особое внимание уделяется созданию соответствующей инфраструктуры с учетом потенциала каждого региона в сфере туризма. В регионах развивается гостиничный бизнес. Ввод в эксплуатацию отеля Basqal Resort and Spa в Исмаиллы является ярким примером этого. В отеле созданы все условия для гостей. В период пандемии коронавируса в гостиничном бизнесе Азербайджана наблюдался застой. Однако в настоящее время продолжается строительство отелей в разных регионах страны", - добавила Гюнай Саглам.

Она отметила, что открытие в Баку брендовых отелей дает большой толчок развитию туризма.

“Недавнее открытие отеля "The Ritz-Carlton Baku" имеет большое значение для нашей страны. Открытие таких отелей привлекает в нашу страну больше туристов и дает огромный толчок развитию туризма. Потому что международные связи таких отелей очень высоки. У брендовых отелей есть собственное портфолио гостей, предпочитающих его посещать. Такие отели привлекают туристов и деловых путешественников, число которых в Баку значительно возросло. В нашей стране открываются отели и других международных брендов, в том числе средней ценовой категории. Ведущая мировая гостиничная группа Accor также откроет новый отель в стране. В связи с этим уже подписан договор. Открытие в нашей стране всемирно известных брендовых отелей - большой шаг к привлечению в страну иностранных туристов. Кроме того, запланировано открытие в столице нескольких отелей", - сказала Гюнай Саглам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)