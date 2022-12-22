Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - ноябре 2022 года составил 9,662 миллиона долларов, или 0,18 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе – ноябре 2022 года вырос на 22,55 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (7,884 миллиона долларов).

Доля Кыргызстана в общем товарообороте Азербайджана в январе – ноябре 2022 года составила 0,02 процента.

Кыргызский импорт из Азербайджана в январе - ноябре 2022 года составил 4,564 миллиона долларов, что на 10,95 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (5,125 миллиона долларов).

Экспорт в Азербайджан в январе - ноябре 2022 года составил 5,097 миллиона долларов, что на 84,77 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (2,759 миллиона долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 36,335 миллиарда долларов, что на 16,536 миллиарда долларов превышает показатель января - ноября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73,82 процента против 65,54 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,471 миллиарда долларов, или на 23,74 процента - с 10,409 миллиарда до 12,881 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 26,17 процента против 34,46 процента годом ранее.

В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем на 14,064 миллиарда долларов, или более чем вдвое - до 23,454 миллиарда долларов против 9,389 миллиарда долларов в январе - ноябре 2021 года.