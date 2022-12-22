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Официальный курс маната к мировым валютам на 22 декабря

Экономика Материалы 22 декабря 2022 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8096 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8096

1 австралийский доллар

AUD

1,1491

1 аргентинский песо

ARS

0,0098

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3268

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0991

100 южнокорейских вон

KRW

0,1334

1 чешская крона

CZK

0,0748

100 чилийских песо

CLP

0,1954

1 китайский юань

CNY

0,2437

1 датская крона

DKK

0,2433

1 грузинский лари

GEL

0,6384

1 гонконгский доллар

HKD

0,2181

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0606

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1638

1 швейцарский франк

CHF

1,8396

1 израильский шекель

ILS

0,4908

1 канадский доллар

CAD

1,2515

1 кувейтский динар

KWD

5,5517

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,02

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3836

1 мексиканский песо

MXN

0,0867

1 молдавский лей

MDL

0,0882

1 египетский фунт

EGP

0,0688

1 норвежская крона

NOK

0,1735

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3883

1 российский рубль

RUB

0,024

1 сингапурский доллар

SGD

1,2612

1 саудовский риал

SAR

0,4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2644

1 турецкая лира

TRY

0,0911

1 тайваньский доллар

TWD

0,0554

1 таджикский сомони

TJS

0,166

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2901

1 новозеландский доллар

NZD

1,0744

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