Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для укрепления сотрудничества в строительном секторе между Турцией и Азербайджаном подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области совершенствования нормативной и единой системы оценки в строительстве.

Как сообщает в четверг Trend, меморандум подписали министр городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум и министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

Стороны подчеркнули, что подписание этого меморандума поспособствует сотрудничеству между двумя странами в новых секторах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)