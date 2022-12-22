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Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)

Экономика Материалы 22 декабря 2022 13:49 (UTC +04:00)
Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для укрепления сотрудничества в строительном секторе между Турцией и Азербайджаном подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области совершенствования нормативной и единой системы оценки в строительстве.

Как сообщает в четверг Trend, меморандум подписали министр городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум и министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

Стороны подчеркнули, что подписание этого меморандума поспособствует сотрудничеству между двумя странами в новых секторах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)
Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)
Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)
Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе (ФОТО)
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