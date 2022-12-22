БАКУ /Trend/ - 22 декабря состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на заседании, проведенном под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова подробно обсуждались проекты изменений в законодательные акты финансово-банковской системы в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана “О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг”.

На заседании был заслушан доклад председателя Центрального банка Талеха Кязымова и даны соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательных актов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)