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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

Экономика Материалы 22 декабря 2022 19:53 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 22 декабря состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на заседании, проведенном под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова подробно обсуждались проекты изменений в законодательные акты финансово-банковской системы в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана “О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг”.

На заседании был заслушан доклад председателя Центрального банка Талеха Кязымова и даны соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательных актов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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