Обнародован рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в январе - ноябре 2022 года выросли на 24,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 8,789 миллиарда манатов..

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - ноябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 13,053 миллиарда манатов, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в публикации.