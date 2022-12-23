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Обнародован рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана

Экономика Материалы 23 декабря 2022 11:08 (UTC +04:00)
Обнародован рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в январе - ноябре 2022 года выросли на 24,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 8,789 миллиарда манатов..

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - ноябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 13,053 миллиарда манатов, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в публикации.

Обнародован рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана
Обнародован рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана
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