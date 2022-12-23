Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным

БАКУ /Trend/ - Технологическое подключение объектов строительства к действующей газораспределительной сети, на территории где утверждены документы территориального планирования стало платным.
Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в изменении в законе Азербайджанской Республики "О газоснабжении", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Исходя из изменения, размер выплаты будет определяться на основе соответствующей методики.
Изменения были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.
(Перевод: Нубар Кулузаде)