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Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным

Экономика Материалы 23 декабря 2022 13:38 (UTC +04:00)
Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным

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БАКУ /Trend/ - Технологическое подключение объектов строительства к действующей газораспределительной сети, на территории где утверждены документы территориального планирования стало платным.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в изменении в законе Азербайджанской Республики "О газоснабжении", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Исходя из изменения, размер выплаты будет определяться на основе соответствующей методики.

Изменения были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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