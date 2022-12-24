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Разработан общий план города Ханкенди, Ходжавенда и Физули - председатель Комитета

Экономика Материалы 24 декабря 2022 12:57 (UTC +04:00)
Разработан общий план города Ханкенди, Ходжавенда и Физули - председатель Комитета

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Разработан общий план городов Ханкенди, Ходжавенда, Физули и других мест.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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