ЕБРР профинансирует развитие инфраструктуры ИКТ в регионах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Европейский банк Реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет азербайджанскому ООО Aztelecom кредит в размере до 50 миллионов долларов для финансирования внедрения современной инфраструктуры широкополосной связи для более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана, сообщили Trend в Банке.

По данным ЕБРР, планируемое компанией расширение сети увеличит скорость, пропускную способность, сократив цифровой разрыв между столицей и сельскими районами.

"ООО Baktelecom выступит в качестве созаемщика совместно с ООО Aztelecom. Финансирование станет первой сделкой ЕБРР в секторе и будет поддерживаться гарантией через Европейский фонд устойчивого развития Плюс (EFSD+)", - говорится в сообщении ЕБРР.

Кредит предоставляется в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС для Восточного партнерства, который направлен на создание рабочих мест и экономических инвестиций по всему региону.

Кроме того, ЕС намерен предоставить еще 1 миллион евро в рамках гарантии EFSD+ Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, чтобы обеспечить реализацию институциональных мер по улучшению конкуренции и регулирования в телекоммуникационных секторах, а также для укрепления корпоративного управления заемщиков.

"В то время как широкополосные сети fibre-to-the-home (FTTH) обеспечивают большую пропускную способность, надежность и экономическую эффективность, чем устаревшие технологии на основе меди, внедрение на сегодняшний день было сосредоточено на крупных городских центрах. Повсеместное внедрение FTTH в сельских районах внесет значительный вклад в инклюзивный и устойчивый экономический рост в Азербайджане", - отметили в Банке.