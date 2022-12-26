Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - На сегодня общее количество успешных операций через платформу электронной коммерции в Азербайджане составляет более 219,6 тысячи.

Об этом сказал Trend основатель и директор стартапа Epoint Зейнал Керимзаде.

По его словам, средняя сумма операций составляет 63,01 маната.

"Наша компания специализируется на технологических решениях, системах оптимизации бизнеса, электронной коммерции и безналичных расчетах", - сказал Керимзаде.

Он подчеркнул, что на сегодня общий оборот платформы превышает 13,842 миллиона манатов, а общее количество зарегистрированных клиентов около 300.