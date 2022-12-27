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В Азербайджане утверждены новые правила регистрации мобильных телефонов

Экономика Материалы 27 декабря 2022 13:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены новые правила регистрации мобильных телефонов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены новые правила регистрации мобильных телефонов

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в изменении, предложенном в закон «О телекоммуникациях», которое обсуждалось на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, регистрация мобильных устройств должна производиться в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. Во избежание уклонения от осуществления регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства (номера, указывающего на единую и уникальную международную идентификацию), а также оказание оператором сотовой связи телекоммуникационных услуг в отношении мобильных устройств, IMEI-коды которых находятся в "черном списке" системы регистрации мобильных устройств.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и одобрено в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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