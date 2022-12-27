Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане утверждены изменения в закон «О валютном регулировании»

Экономика Материалы 27 декабря 2022 22:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены изменения в закон «О валютном регулировании»

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О валютном регулировании».

Как сообщает Trend, согласно изменениям, требования настоящего закона в отношении ценных бумаг в национальной и иностранной валютах распространяются также на чеки и другие платежные документы. До этого ценными бумагами в национальной валюте считались только акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинированные в манатах.

Согласно изменениям, понятие ценных бумаг в иностранной валюте охватит также акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. Ранее к ценным бумагам в иностранной валюте относились платежные документы, номинированные в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и т.п.), фондовые активы (акции, облигации) и другие долговые обязательства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости