Со следующего года будут предприняты практические шаги по созданию кластерных компаний МСБ - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане будут предприняты практические шаги по созданию компаний кластеров МСБ, на которые распространяется ряд налоговых льгот.

Как сообщает в среду Trend, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса(МСБ) Орхан Мамедов сегодня во время выступления на церемонии вручения премии "Dayaq".

В следующем году наши планы предусматривают не только расширение охвата существующих механизмов поддержки, но и реализацию новых инициатив. С целью получения и совершенствования МСБ практических знаний в области организации и управления бизнесом продолжается работа по реализации пилотного проекта "модельное предприятие", успешно применяемого в международной практике, который планируется завершить в течение следующего года.

В рамках мандата МСБ будет продолжена деятельность по восстановлению Карабаха и возвращению сектора МСБ на освобожденные территории. В предстоящий период также будет обеспечено продвижение делового потенциала Карабаха среди местных и иностранных инвесторов, прием и обобщение заявок от предпринимателей, заинтересованных в деятельности в этом регионе, а также координационная работа, необходимая для создания бизнеса.

Перечисленные направления являются частью нашей стратегической повестки. Конечно же, предстоит еще много работы и проектов, и мы уверены, что достигнем поставленных целей в рамках активной платформы сотрудничества государственного и частного секторов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)