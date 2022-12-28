В Египте заявили о рекордном экспорте газа в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта Египтом природного газа достигает рекордных 8 млн тонн в этом году. Об этом сообщил в среду министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

"Экспорт природного газа в текущем году составил около $8,4 млрд, продемонстрировав рост на 171 процент по сравнению с 2021 годом, с 3,4 миллиарда долларов, за счет роста экспортных цен на СПГ в мире", - говорится в опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook заявлении.

По данным главы миннефти, "объем экспорта природного газа достигнет рекордных 8 млн тонн в 2022 году по сравнению с примерно 7 миллиона тонн в прошлом году".

Аль-Мулла подчеркнул, что "в связи с растущим значением Египта как регионального центра торговли газом и нефтью ЕС и соседние страны работают над расширением сотрудничества и поддержкой экономических связей с Каиром в области энергетики".

Глава ведомства также объявил об открытии 53 новых месторождений нефти и газа в Западной пустыне, Суэцком заливе, Средиземном море и дельте Нила.

Запасы природного газа в Египте оцениваются в 2,2 трлн кубометров, крупные месторождения расположены в северных районах, Суэцком заливе, Западной пустыне. Страна перешла на самообеспечение газом в 2018 году. В июне этого года Египет подписал с ЕС и Израилем трехсторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли, транспортировки и экспорта сжиженного природного газа из Израиля в Европу через египетские заводы по производству СПГ.