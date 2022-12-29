Государственная служба обратилась к предпринимателям

БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения ценовых манипуляций на фоне роста спроса на продукцию, занимающую основное место в потребительской корзине населения перед праздниками, Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилось к субъектам предпринимательства.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной службе, в обращении отмечается, что хозяйствующие субъекты должны предоставлять потребителям точную и достоверную информацию о ценах на предлагаемые ими товары и услуги. На всех товарах, выставляемых на продажу, должен быть четко оформленный ценник с наименованием товара, его видом, ценой, датой производства и сроком годности.

"Требование оплатить сумму, отличающуюся от указанной на товаре, является нарушением прав потребителей.

За обман потребителей относительно размера, веса, стоимости, а также потребительских свойств или качества товаров (услуг) лицами, реализующими товары или оказывающими услуги населению, физические лица наказываются штрафом в размере 350-500 манат, должностные лица - 1500-2000 манат, юридические лица - 4000-6000 манат", - отмечено в сообщении.

Отметим, что в последнее время наблюдается рост количества поступающих в Госслужбу жалоб на случаи обмана граждан на счетах в торговых объектах.

"Советуем потребителям быть внимательнее, а предпринимателям не допускать возникновения негативных ситуаций. В случаях нарушения закона потребители могут связаться по телефону горячей линии Госслужбы 195-1, оставить заявку на официальном сайте или обратиться по электронной почте ([email protected])", - говорится в сообщении учреждения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)