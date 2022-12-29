Внесены изменения в правила вывоза из Азербайджана ряда основных продовольственных товаров

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Постановление разработано с целью оптимизации сферы действия и продления срока действия регламента о вывозе с территории страны ряда продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве.

С принятием решения прогнозируется сохранение стабильности в обеспечении населения основными продовольственными товарами на фоне проблем, вызванных климатическими изменениями и продолжающимися геополитическими процессами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)