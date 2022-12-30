Центральный банк Азербайджана о соотношении расходов бюджета к ВВП в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в следующем году соотношение расходов государственного бюджета к ВВП превысят 30 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год

По данным ведомства, в 2023 году государственный спрос будет играть важную роль в поддержании экономической активности. При продолжении применения бюджетного правила в следующем году реализация стратегии сокращения ненефтяного фискального дефицита и заимствований приобретает важное значение с точки зрения обеспечения долгосрочной фискальной стабильности.

Учитывая высокую изменчивость среды функционирования экономики Азербайджана, ЦБА и в следующем году будет регулярно обновлять макроэкономические прогнозы по различным сценариям.

"В 2023 году основными факторами, влияющими на платежный баланс Азербайджана, станут мировые цены на основные экспортные продукты, макроэкономическая ситуация в торговых партнерах, реализация потенциала экспорта ненефтяных продуктов и услуг. Согласно оценкам, в 2023 году также ожидается остаток на счете текущих операций платежного баланса. Диверсификация структуры экспорта приводит к снижению роли цены на нефть, уравновешивающей текущий счет", - говорится в заявлении.