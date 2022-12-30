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В Азербайджане купля и продажа драгоценных камней и металлов будет безналичной

Экономика Материалы 30 декабря 2022 12:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане купля и продажа драгоценных камней и металлов будет безналичной

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется денежная сумма, при превышении которой купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов, будет осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорилось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О целевых финансовых санкциях".

Согласно законопроекту, купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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