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В этом году даны заключения на пять проектных документов по территориальному планированию

Экономика Материалы 30 декабря 2022 14:48 (UTC +04:00)
В этом году даны заключения на пять проектных документов по территориальному планированию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В этом году даны заключения на пять проектных документов по территориальному планированию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам в своем отчете о деятельности Государственного агентства экологической экспертизы в 2022 году, председатель правления агентства Мирасалам Генберов.

По его словам, заключения были даны в соответствии с градостроительным и строительным законодательством.

А прошлом году количество этих документов было 11. Из них 6 генеральных планов, а количество подробных планов составило 5",- сказал председатель.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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