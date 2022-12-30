БАКУ /Trend/ - В этом году даны заключения на пять проектных документов по территориальному планированию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам в своем отчете о деятельности Государственного агентства экологической экспертизы в 2022 году, председатель правления агентства Мирасалам Генберов.

По его словам, заключения были даны в соответствии с градостроительным и строительным законодательством.

А прошлом году количество этих документов было 11. Из них 6 генеральных планов, а количество подробных планов составило 5",- сказал председатель.

(Перевод: Нубар Кулузаде)