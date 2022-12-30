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В Азербайджане будет подготовлен перечень продтоваров местного производства, которые заменят импорт

Экономика Материалы 30 декабря 2022 16:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет подготовлен перечень продтоваров местного производства, которые заменят импорт

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БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

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