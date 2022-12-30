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В Азербайджане предприятиям, поддерживающим фонды, созданные для общественных целей, будут предоставляться льготы

Экономика Материалы 30 декабря 2022 17:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане предприятиям, поддерживающим фонды, созданные для общественных целей, будут предоставляться льготы

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БАКУ /Trend/ - Одно из изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе Азербайджана на 2023 год, касается налоговых льгот для предприятий, поддерживающих фонды, созданные для общественных и социальных целей. Таким образом, изменение предусматривает, что льгота, установленная статьей 106.1.18 Налогового Кодекса, должна применяться к юридическим лицам, акции (доли) которых на 51 и более процентов прямо или косвенно принадлежат государству, а также в целях применения данной льготы предполагается определить перечень фондов, создаваемых Президентом Азербайджанской Республики для общественных и социальных целей.

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