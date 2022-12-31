Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 декабря повысилась на 0,6 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,08 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,59 доллара – до 86,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,65 доллара, составив 44,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 декабря повысилась на 0,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 81,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 31 декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.