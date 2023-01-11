В Сумгайыте в фонд арендного жилья включены еще 208 квартир

БАКУ /Trend/ - В фонд арендного жилья, предлагаемого гражданам в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа, Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана включены еще 208 квартир с ремонтом в городе Сумгайыт.

Об этом в среду Trend сообщили в Фонде.

Согласно информации, предложена 61 квартира (2-комнатные и 3-комнатные) в жилом комплексе, расположенном на улице Сюльх. В комплексе, расположенном на улице Бульварной в городе Сумгайыт, предлагаются 147 квартир (2-, 3- и 4-комнатные). Ежемесячные платежи за квартиры начинаются от 376 манатов.

Выбор квартир будет доступен через электронную систему Фонда с 18 января 2023 года. С перечнем предлагаемых квартир в жилых комплексах граждане могут ознакомиться по ссылке.

После подачи документов в Фонд в течение трех рабочих дней завершается процесс рассмотрения заявления, принятия соответствующего решения, оформления договора аренды и передачи квартиры гражданину.

Отметим, что на данный момент договор аренды с обязательством последующего выкупа заключен с 2 970 гражданами.

Подробную информацию можно узнать на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), или позвонив в колл-центр "1549".

(Перевод: Нубар Кулузаде)