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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 января

Экономика Материалы 12 января 2023 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8312 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8312

1 австралийский доллар

AUD

1,1767

1 аргентинский песо

ARS

0,0094

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3292

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1005

100 южнокорейских вон

KRW

0,1366

1 чешская крона

CZK

0,0762

100 чилийских песо

CLP

0,2064

1 китайский юань

CNY

0,2516

1 датская крона

DKK

0,2462

1 грузинский лари

GEL

0,6338

1 гонконгский доллар

HKD

0,2176

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0684

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1626

1 швейцарский франк

CHF

1,8263

1 израильский шекель

ILS

0,4946

1 канадский доллар

CAD

1,2662

1 кувейтский динар

KWD

5,5595

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3892

1 мексиканский песо

MXN

0,0898

1 молдавский лей

MDL

0,0889

1 египетский фунт

EGP

0,0571

1 норвежская крона

NOK

0,1703

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3907

1 российский рубль

RUB

0,0242

1 сингапурский доллар

SGD

1,2779

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2805

1 турецкая лира

TRY

0,0905

1 тайваньский доллар

TWD

0,0558

1 таджикский сомони

TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,2931

1 новозеландский доллар

NZD

1,0842

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