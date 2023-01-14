Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару
|
2 января 2023 года
|
1,7
|
9 января 2023 года
|
1,7
|
3 января 2023 года
|
1,7
|
10 января 2023 года
|
1,7
|
4 января 2023 года
|
1,7
|
11 января 2023 года
|
1,7
|
5 января 2023 года
|
1,7
|
12 января 2023 года
|
1,7
|
6 января 2023 года
|
1,7
|
13 января 2023 года
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро понизился на 0,0277 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0226 пункта и составил 1,8278 маната за евро.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро
|
2 января 2023 года
|
1,8114
|
9 января 2023 года
|
1,8150
|
3 января 2023 года
|
1,8114
|
10 января 2023 года
|
1,8242
|
4 января 2023 года
|
1,8114
|
11 января 2023 года
|
1,8257
|
5 января 2023 года
|
1,8029
|
12 января 2023 года
|
1,8312
|
6 января 2023 года
|
1,7887
|
13 января 2023 года
|
1,8427
|
Средний курс за неделю
|
1,8052
|
Средний курс за неделю
|
1,8278
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 пункта и составил 0,0243 маната за рубль.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю
|
2 января 2023 года
|
0,0230
|
9 января 2023 года
|
0,0235
|
3 января 2023 года
|
0,0230
|
10 января 2023 года
|
0,0244
|
4 января 2023 года
|
0,0230
|
11 января 2023 года
|
0,0244
|
5 января 2023 года
|
0,0236
|
12 января 2023 года
|
0,0242
|
6 января 2023 года
|
0,0236
|
13 января 2023 года
|
0,0250
|
Средний курс за неделю
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0243
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0906 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 января 2023 года
|
0,0909
|
9 января 2023 года
|
0,0908
|
3 января 2023 года
|
0,0909
|
10 января 2023 года
|
0,0905
|
4 января 2023 года
|
0,0909
|
11 января 2023 года
|
0,0905
|
5 января 2023 года
|
0,0907
|
12 января 2023 года
|
0,0905
|
6 января 2023 года
|
0,0906
|
13 января 2023 года
|
0,0905
|
Средний курс за неделю
|
0,0908
|
Средний курс за неделю
|
0,0906