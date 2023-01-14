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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 14 января 2023 10:30 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару

2 января 2023 года

1,7

9 января 2023 года

1,7

3 января 2023 года

1,7

10 января 2023 года

1,7

4 января 2023 года

1,7

11 января 2023 года

1,7

5 января 2023 года

1,7

12 января 2023 года

1,7

6 января 2023 года

1,7

13 января 2023 года

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро понизился на 0,0277 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0226 пункта и составил 1,8278 маната за евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро

2 января 2023 года

1,8114

9 января 2023 года

1,8150

3 января 2023 года

1,8114

10 января 2023 года

1,8242

4 января 2023 года

1,8114

11 января 2023 года

1,8257

5 января 2023 года

1,8029

12 января 2023 года

1,8312

6 января 2023 года

1,7887

13 января 2023 года

1,8427

Средний курс за неделю

1,8052

Средний курс за неделю

1,8278

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 пункта и составил 0,0243 маната за рубль.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю

2 января 2023 года

0,0230

9 января 2023 года

0,0235

3 января 2023 года

0,0230

10 января 2023 года

0,0244

4 января 2023 года

0,0230

11 января 2023 года

0,0244

5 января 2023 года

0,0236

12 января 2023 года

0,0242

6 января 2023 года

0,0236

13 января 2023 года

0,0250

Средний курс за неделю

0,0232

Средний курс за неделю

0,0243

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0906 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 января 2023 года

0,0909

9 января 2023 года

0,0908

3 января 2023 года

0,0909

10 января 2023 года

0,0905

4 января 2023 года

0,0909

11 января 2023 года

0,0905

5 января 2023 года

0,0907

12 января 2023 года

0,0905

6 января 2023 года

0,0906

13 января 2023 года

0,0905

Средний курс за неделю

0,0908

Средний курс за неделю

0,0906
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