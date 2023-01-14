Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару 2 января 2023 года 1,7 9 января 2023 года 1,7 3 января 2023 года 1,7 10 января 2023 года 1,7 4 января 2023 года 1,7 11 января 2023 года 1,7 5 января 2023 года 1,7 12 января 2023 года 1,7 6 января 2023 года 1,7 13 января 2023 года 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро понизился на 0,0277 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0226 пункта и составил 1,8278 маната за евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро 2 января 2023 года 1,8114 9 января 2023 года 1,8150 3 января 2023 года 1,8114 10 января 2023 года 1,8242 4 января 2023 года 1,8114 11 января 2023 года 1,8257 5 января 2023 года 1,8029 12 января 2023 года 1,8312 6 января 2023 года 1,7887 13 января 2023 года 1,8427 Средний курс за неделю 1,8052 Средний курс за неделю 1,8278

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 пункта и составил 0,0243 маната за рубль.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю 2 января 2023 года 0,0230 9 января 2023 года 0,0235 3 января 2023 года 0,0230 10 января 2023 года 0,0244 4 января 2023 года 0,0230 11 января 2023 года 0,0244 5 января 2023 года 0,0236 12 января 2023 года 0,0242 6 января 2023 года 0,0236 13 января 2023 года 0,0250 Средний курс за неделю 0,0232 Средний курс за неделю 0,0243

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0906 маната за турецкую лиру.