Болгария и Венгрия намерены расширить сотрудничество в области энергетики

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Софии с рабочим визитом, обсудили в понедельник вопросы расширения партнерства в области энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба болгарского лидера, во время разговора Радев отметил значительный уровень диверсификации энергетических поставок, которого Болгария добилась за последние месяцы, а также ее важность для других европейских государств.

"Строительство межсистемных газопроводов с соседними странами, в том числе запуск в эксплуатацию болгаро-греческого интерконнектора, а также подписание соглашения о доступе к турецким терминалам сжиженного газа увеличивают энергетическую безопасность не только Болгарии, но и Европы", - подчеркнул он.

Радев и Сийярто обсудили перспективы расширения диверсификации через реализацию предложенного Болгарией проекта Solidarity ring, который позволяет переносить дополнительное количество природного газа в Европу из Южного газового коридора, используя существующую газотранспортную инфраструктуру.

Сийярто выразил поддержку присоединению Болгарии к Шенгену и дал высокую оценку действиям Болгарии по охране границы и борьбе с нелегальной миграцией.