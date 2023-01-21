Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару
|
9 января
|
1,7
|
16 января
|
1,7
|
10 января
|
1,7
|
17 января
|
1,7
|
11 января
|
1,7
|
18 января
|
1,7
|
12 января
|
1,7
|
19 января
|
1,7
|
13 января
|
1,7
|
20 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро повысился на 0,0097 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8375 маната за евро.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро
|
9 января
|
1,8150
|
16 января
|
1,8449
|
10 января
|
1,8242
|
17 января
|
1,8403
|
11 января
|
1,8257
|
18 января
|
1,8317
|
12 января
|
1,8312
|
19 января
|
1,8352
|
13 января
|
1,8427
|
20 января
|
1,8352
|
Средний курс за неделю
|
1,8278
|
Средний курс за неделю
|
1,8375
На этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0247 маната за рубль.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю
|
9 января
|
0,0235
|
16 января
|
0,0246
|
10 января
|
0,0244
|
17 января
|
0,0247
|
11 января
|
0,0244
|
18 января
|
0,0247
|
12 января
|
0,0242
|
19 января
|
0,0247
|
13 января
|
0,0250
|
20 января
|
0,0247
|
Средний курс за неделю
|
0,0243
|
Средний курс за неделю
|
0,0247
В течение неделе официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повыслся на 0,0001 маната и составил 0,0905 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире
|
9 января
|
0,0908
|
16 января
|
0,0905
|
10 января
|
0,0905
|
17 января
|
0,0905
|
11 января
|
0,0905
|
18 января
|
0,0905
|
12 января
|
0,0905
|
19 января
|
0,0904
|
13 января
|
0,0905
|
20 января
|
0,0904
|
Средний курс за неделю
|
0,0906
|
Средний курс за неделю
|
0,0905