Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару 9 января 1,7 16 января 1,7 10 января 1,7 17 января 1,7 11 января 1,7 18 января 1,7 12 января 1,7 19 января 1,7 13 января 1,7 20 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро повысился на 0,0097 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8375 маната за евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро 9 января 1,8150 16 января 1,8449 10 января 1,8242 17 января 1,8403 11 января 1,8257 18 января 1,8317 12 января 1,8312 19 января 1,8352 13 января 1,8427 20 января 1,8352 Средний курс за неделю 1,8278 Средний курс за неделю 1,8375

На этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0247 маната за рубль.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю 9 января 0,0235 16 января 0,0246 10 января 0,0244 17 января 0,0247 11 января 0,0244 18 января 0,0247 12 января 0,0242 19 января 0,0247 13 января 0,0250 20 января 0,0247 Средний курс за неделю 0,0243 Средний курс за неделю 0,0247

В течение неделе официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повыслся на 0,0001 маната и составил 0,0905 маната за турецкую лиру.