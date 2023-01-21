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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 21 января 2023 10:05 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару

9 января

1,7

16 января

1,7

10 января

1,7

17 января

1,7

11 января

1,7

18 января

1,7

12 января

1,7

19 января

1,7

13 января

1,7

20 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро повысился на 0,0097 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8375 маната за евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро

9 января

1,8150

16 января

1,8449

10 января

1,8242

17 января

1,8403

11 января

1,8257

18 января

1,8317

12 января

1,8312

19 января

1,8352

13 января

1,8427

20 января

1,8352

Средний курс за неделю

1,8278

Средний курс за неделю

1,8375

На этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0247 маната за рубль.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю

9 января

0,0235

16 января

0,0246

10 января

0,0244

17 января

0,0247

11 января

0,0244

18 января

0,0247

12 января

0,0242

19 января

0,0247

13 января

0,0250

20 января

0,0247

Средний курс за неделю

0,0243

Средний курс за неделю

0,0247

В течение неделе официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повыслся на 0,0001 маната и составил 0,0905 маната за турецкую лиру.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире

9 января

0,0908

16 января

0,0905

10 января

0,0905

17 января

0,0905

11 января

0,0905

18 января

0,0905

12 января

0,0905

19 января

0,0904

13 января

0,0905

20 января

0,0904

Средний курс за неделю

0,0906

Средний курс за неделю

0,0905
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