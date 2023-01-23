Предприниматели ознакомились с деятельностью Бакинского "Дома МСБ" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Более 30 предпринимателей, занятых в различных секторах экономики, ознакомились с деятельностью Бакинского "Дома МСБ".

Руководство Бакинского "Дома МСБ" провело встречу с субъектами и бизнес-членами ООО "Marsol" для ознакомления с возможностями, созданными для предпринимателей в "Доме МСБ", включая услуги "G2B" и "B2B", центр развития стартапов, медиационное пространство и учебные комнаты. Было отмечено, что объединение услуг, предоставляемых предпринимателям государственными учреждениями и частными компаниями в единое пространство, позволит сэкономить время и затраты субъектов бизнеса.

Предприниматели выразили удовлетворение условиями, созданными для них в Бакинском "Доме МСБ", и отметили, что будут активно пользоваться услугами Дома.

В ходе ознакомления с "Домом МСБ" были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)