Строительство автодороги Агдам-Физули продолжается быстрыми темпами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года. Данная дорога считается одним из важных проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет значимую роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, автодорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения. Ширина обочин составит 3,75 метра, дорожного полотна - 26,5 метра. Дорога строится по первой технической категории.

Продолжается строительство нового дорожного полотна шириной 26,5 метра, дорожного основания, подпорной стены длиной 380 метров, водопропускных труб различного диаметра для обеспечения пропуска воды, а также резервных переходов, предназначенных для подземных и коммуникационных линий в необходимых местах.

На участке 0-32,4 км дороги в рамках проекта завершено строительство 9 резервных переходов, 16 водопропускных труб. Кроме того, работы по удалению растительного покрова выполнены на 35,8 процента, по бурению-на 9,5 процента, по строительству дорожного полотна - на 21,9 процента. В настоящее время на этом участке продолжается строительство подземного перехода для транспорта и пешеходного перехода. Физический прогресс на участке 0-32,4 км проекта составляет 8,64 процента.

Земляные работы на участке дороги 32,4-64,8 км завершены, в настоящее время ведется строительство выравнивающего слоя и нижнего слоя основания дороги. В указанной части проекта построены четыре перехода и 11 коммуникационных труб, 25 водопропускных труб различного диаметра.

Строительство опор моста, построенных на этом участке, близится к завершению. В указанной части земляные работы выполнены на 56 процентов, работы по искусственным сооружениям - на 50 процентов, дорожному покрытию - на 11,2 процента, в целом строительные работы выполнены на 22 процента.

На предусмотренных проектом участках дороги 1, 6, 37 и 63 км ведется строительство четырех автомобильных мостов. На них продолжается работа по установке свай, бетонированию и строительству опор.

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил". Для завершения строительства в соответствии с составленным графиком на территорию было привлечено необходимое количество силы.

Данная автомобильная дорога проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов. Строительство дороги обеспечит комфортный проезд от Барды до Агдама и Физули, а также в противоположном направлении, внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)