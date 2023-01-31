Антимонополисты рассмотрели более 5 500 заявок по защите прав потребителей (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 января 2023 года в 12:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в области защиты прав потребителей и контроля потребительского рынка в течение 2022 года было рассмотрено 5570 заявок, поступивших в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору, из них 2260 были удовлетворены.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что по сравнению с 2021 годом рост количества заявок составил 7,6 процента, а число удовлетворенных заявок выросло на 30,7 процента.

«В результате хозяйствующими субъектами, допустившими нарушения, потребителям возвращено 318 тысячи манатов, возмещен ущерб в размере до 20 тысяч манатов. На основании представленных доказательств в ходе расследования поступившего обращения граждан составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 12 юридических и 3 физических лиц», - сказал он.

Аббасбейли добавил, что 54 процента рассмотренных заявок (2 977 заявки) из общего числа относились к товарам, 39 процентов (2 187 заявок) к услугам и семь процентов (406 заявок) по другим направлениям.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году количество возбужденных дел по антимонопольным вопросам и делам о недобросовестной конкуренции увеличилось в три раза, а количество завершенных дел в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В целом в 2022 году было завершено рассмотрение 48 дел, в то время как в 2021 году таких дел было 22, а в 2020 году – 6. В 2022 году было возбуждено 60 дел, в 2021 году – 20, а в 2020 – 9 дел