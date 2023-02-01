Назван объем реализованной резидентами промзон продукции в 2022 г. (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 11:54)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году резидентами промышленных зон Азербайджана реализовано продукции на общую сумму 2,9 миллиарда манатов, из которых 1,1 миллиарда манатов приходится на экспорт.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, рост по продажам в сравнении с показателями 2021 года составил 22,7 процента, а по экспорту - 13 процентов.

В прошлом году удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 16,7 процента, а в экспорте - 29,5 процента.

Отметим, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана. Планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов и создать более 2 400 рабочих мест.

Напомним, что на сегодня статус резидента присвоен 116 субъектам предпринимательства по промышленным зонам, из них 65 уже приступили к производственной деятельности, общий объем инвестиций составляет около семи миллиардов манатов.