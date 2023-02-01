Назван объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:00)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"Резидентами, зарегистрированными в промышленных зонах, планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов и создать более 2 400 рабочих мест", - сказал он.

Он отметил, что из общего числа резидентов 12 зарегистрированы в качестве резидентов Агдамского промышленного парка, два - промышленного парка экономическая зона "Аразская долина", восемь - Сумгайытского химического промышленного парка, один - промышленного парка Пираллахи, три - промышленного квартала Гаджигабул, один - промышленного квартала Масаллы, один - промышленного квартала Сабирабад.

"На следующем этапе по существующим проектам в промышленные зоны планируется вложить дополнительно около 460 миллионов манатов инвестиций и создать более 4 500 новых рабочих мест", - сказал он.

Отметим, что на сегодня статус резидента присвоен 116 субъектам предпринимательства по промышленным зонам, из них 65 уже приступили к производственной деятельности, общий объем инвестиций составляет около семи миллиардов манатов.