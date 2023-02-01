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12 субъектов предпринимательства стали резидентами Агдамского промпарка в 2022 г. (Дополнено)

Экономика Материалы 1 февраля 2023 14:48 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:02)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, резиденты вложат в промышленный парк более 66 миллионов манатов инвестиций и создадут более 800 рабочих мест. Первые предприятия в индустриальном парке должны начать работу в конце 2023 года.

Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, а в целом на сегодня статус резидента получили 116 субъектов предпринимательства.

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