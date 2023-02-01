В Сумгайытском химическом промпарке будут запущены четыре предприятия (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:06)

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Сумгайытском химическом промышленном парке производственную деятельность планируют начать четыре предприятия.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, это предприятие по производству керамической плитки ООО "Azərbaycan Vanhong Ceramics Co" (предприятие с китайским капиталом), предприятие по производству матовой и глянцевой упаковки ООО "AK Pack", предприятие по переработке полимерной продукции ООО "Novus Plastica", предприятие по производству упаковочной продукции ЗАО "UPI - Universal Packing İndustry".

"На этих предприятиях с общим объемом инвестиций в более 90 миллионов манатов планируется создать более 600 постоянных рабочих мест", - сказал он.

Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах (два из которых стали резидентами Сумгайытского химпромпарка), а в целом на сегодняшний день статус резидента получили 116 субъектов предпринимательства.