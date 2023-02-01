Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне "Аразская долина" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:09)

БАКУ /Trend/ - Первое предприятие в промышленном парке экономическая зона "Аразская долина" планируется запустить в конце 2023 года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в настоящее время в промпарке экономическая зона "Аразская долина" два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект – статус нерезидента.

По его словам, будет возможно инвестирование резидентами 17,8 миллиона манатов, создание более 250 рабочих мест.

Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах (два из которых получили статус резидента промпарка экономической зоны "Аразская долина"), а в целом до сегодняшнего дня резидентами стали 116 субъектов предпринимательства.