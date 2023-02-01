Назван объём производства пшеницы в агропарках Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:26)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году производство пшеницы в агропарках Азербайджана составило 152 тысячи тонн, ячменя - 71 тысячу тонн, кукурузы - 128 тысяч тонн, сои - 2,7 тысячи тонн, силоса - 55 тысяч тонн, люцерны - 14 тысяч тонн.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, из 152 тысяч тонн произведенной пшеницы 59 процентов, или 89 тысяч тонн пришлось на продовольственную, 20 процентов, или 31 тысяча тонн - семенную, 21 процент, или 32 тысячи тонн - кормовую пшеницу.

"В 2023 году в агропарках Азербайджана прогнозируется вырастить 145 тысяч тонн продовольственной пшеницы", - сказал он.

По данным Государственного таможенного комитета страны, Азербайджан в 2022 году импортировал 1,292 миллиона тонн пшеницы, что на 12,6 процента, или 144,89 тысячи тонн больше показателя 2021 года. В стоимостном выражении импорт пшеницы превысил 436,551 миллиона долларов (рост за год на 31,6 процента). Доля импорта пшеницы в отчетном периоде составила три процента от общего импорта Азербайджана.