В агропарках Азербайджана будут обеспечены постоянной работой более 9 300 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:47)

БАКУ /Trend/ - В общей сложности в агропарках Азербайджана планируется обеспечить постоянной работой 9 318 человек.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"В настоящее время в агропарках обеспечены постоянной работой более 4600 человек, более 5 200 человек привлечены к сезонным работам. В будущем планируется создать более 4 700 дополнительных рабочих мест", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка.

34 агропарка специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и два - на перерабатывающей промышленности.

Из упомянутых агропарков 44 уже начали свою деятельность, а в других ведутся проектные или строительные работы.

Общая стоимость проекта агропарков составляет 2,4 миллиарда манатов, из которых в настоящее время фактически 1,4 миллиарда манатов уже вложены в реализацию проектов.