Резиденты промпарков Агентства по развитию экономических зон сэкономили свыше 436 млн манатов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:51)

БАКУ /Trend/ - В результате применения льгот по НДС и таможенных льгот резиденты промышленных парков, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, на сегодня сэкономили более 436,4 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в промышленных парках сформирована благоприятная для развития предпринимательской деятельности бизнес-среда.

"Так, резиденты промышленных парков освобождаются от налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль в течение 10 лет с даты регистрации, от НДС при ввозе техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в производственных целях, от таможенных пошлин сроком на 10 лет (срок освобождения от таможенной пошлины на 10 лет применяется с 1 января 2023 года)", - сказал Нуриев.

Напомним, что до сегодняшнего дня статус резидента получили 116 субъектов предпринимательства, 65 из которых уже приступили к производственной деятельности, общий объем инвестиций составляет почти семь миллиардов манатов.