В Азербайджане завершена работа по созданию реестра агропарков (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2023 года в 12:55)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена работа по созданию реестра агропарков.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"Отныне агрокомплексы, применяющие прогрессивные технологии, смогут получить статус агропарка. Положительной стороной этого будет то, что эффективно функционирующим агропаркам будет обеспечена возможность получения льготных кредитов на соответствующую инфраструктурную поддержку со стороны государства. То есть будет оказана поддержка агрокомплексам, деятельность которых является устойчивой и эффективной, а те, кто этого не делает, не смогут получить статус агропарка", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка (34 агропарка специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и два - на перерабатывающей промышленности), из которых 44 уже начали свою деятельность.