Азербайджан занял первое место среди основных поставщиков нефти в Италию

БАКУ /Trend/ - Экспорт сырой нефти Азербайджана в Италию в декабре 2022 года составил 854 240 тонн, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии.

Согласно статистике, поскольку экспорт российской нефти в страну был полностью сокращен, Азербайджан занял первое место среди основных экспортеров нефти в Италию за отчетный период 2022 года. Второе место среди основных поставщиков нефти в Италию заняла Ливия (836 467 тонн), а третье место - Казахстан (773 921 тонна).

За весь 2022 год Италия импортировала 62,5 млн тонн нефти, из которых 8,9 млн тонн пришлись на поставки из Азербайджана. В то же время общая стоимость импорта сырой нефти Италией составила 6,6 миллиарда долларов.

Отметим, что по итогам 2022 года Азербайджан экспортировал более 26,024 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 19,484 миллиарда долларов.

Нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.

Кроме того, нефть экспортируется по железной дороге в терминалы в Батуми и Кулеви в Грузии.