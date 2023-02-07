ЕБРР в 2022 году инвестировал в девять проектов в Азербайджане – Камола Махмудова (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 февраля 2023 года в 12:24)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал 86 миллионов евро в девять проектов в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова в ходе открытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"71 процент инвестиций нацелен на развитие «зеленой» экономики страны, ВИЭ, создание устойчивой инфраструктуры, а также сектор телекоммуникаций, СМИ и технологий", - сказала она.

Глава представительства подчеркнула, что в целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан свыше 3,656 миллиарда евро.

Касаясь инвестиций в реализацию проекта "IT Hub Azerbaijan", Камола Махмудова отметила, что ЕБРР оказал техническую поддержку в размере 300 тысяч долларов.

"IT Hub Azerbaijan" поможет привлечь инвестиции в IT-сектор страны и будет способствовать созданию рабочих мест и общему устойчивому и инклюзивному экономическому росту", - сказала она.