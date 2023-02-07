IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 февраля в 12:25)

БАКУ /Trend/ - IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов по 7 специальностям на протяжении 11 месяцев.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала представитель StrategEast Елена Уваренко (Helen Uvarenko) в ходе запуска проекта IT Hub Azerbaijan.

"На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие на IT-тренингах молодежи до 30 лет в ряде регионов Азербайджана. Целевой аудиторией являются стажеры, практиканты и молодые специалисты отрасли. Процесс обучения будет включать в себя собрания для студентов, учебные группы под руководством наставника, курсы английского языка, встречи и вебинары", - сказала она.

Отметим, что Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции в сотрудничестве с ЕБРР и предприятием "StrategEast" 7 февраля запустил проект IT Hub Azerbaijan. На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие в IT-тренингах молодежи (19-30 лет) из регионов Азербайджана, включая города Гянджа, Сумгайыт, Ленкорань, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику, а кандидатам, отобранным из числа успешно завершивших программу молодых людей, будет предоставлена работа в зарубежных компаниях с пребыванием в нашей стране.

Стоит также отметить, что ЕБРР данному проекту оказал техническую поддержку в размере 300 тысяч долларов.