БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ставки акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки будут повышаться поэтапно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков.

Согласно распоряжению, министерство экономики Азербайджанской Республики в шестимесячный срок должно представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики согласованные с соответствующими структурами предложения по поэтапному повышению ставок акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки с учетом международного опыта, а также требований и рекомендаций ВОЗ.