Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого февраля повысилась на 0,03 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,36 доллара за баррель, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,04 доллара – до 84,60 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара, составив 46,70 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого февраля повысилась на 0,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,23 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 10 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.