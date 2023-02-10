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В рамках новых проектов в Азербайджане планируется создание до 38 тыс. рабочих мест

Экономика Материалы 10 февраля 2023 15:19 (UTC +04:00)
В рамках новых проектов в Азербайджане планируется создание до 38 тыс. рабочих мест

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В течение 2016-2022 годов более чем 470 субъектам предпринимательства было выдано более 570 документов о поощрении инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что по проектам, которые будут реализованы предпринимателями, будет вложено более 5,5 миллиарда манатов инвестиций, что поспособствует созданию до 38 тысяч новых рабочих мест.

"14 процентов проектов приходятся на город Баку и его окрестности, 86 процентов - на регионы страны", - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В рамках новых проектов в Азербайджане планируется создание до 38 тыс. рабочих мест
В рамках новых проектов в Азербайджане планируется создание до 38 тыс. рабочих мест
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